La saison 2 d’Arcane pour 2024

Par Ivy, le dimanche 3 septembre 2023 à 19:20:12

Multirécompensée, la série d'animation inspirée du jeu League of Legends reviendra l'an prochain sur Netflix .

La date exacte n'a pas été précisée, mais selon une conférence de Tencent ce serait pour le quatrième trimestre 2024. La deuxième saison pourrait donc arriver au mois de novembre, comme la première en 2021. Une attente de trois ans justifiée par la qualité de l'animation, l'équipe de Riot Games et Fortiche Production souhaitant obtenir un résultat comparable à la première saison. Celle-ci avait d'ailleurs nécessité six ans de travail.

Le scénario des nouveaux épisodes n'a pas été dévoilé, mais la participation de Hailee Steinfeld (qui prête sa voix à Vi), Ella Purnell (Jinx) et Katie Leung (Caitlyn) est déjà confirmée.

