Et un an de plus pour Elbakin.net !

Par Gillossen, le vendredi 1 septembre 2023 à 07:04:17

Vous n'aurez pas manqué de le noter... nous voici au mois de septembre, déjà.

Et qui dit 1er septembre... dit anniversaire du lancement d'Elbakin.net ! Cette fois, le site fête ses 23 ans. 23 ans ! De chroniques, de couverture de l'actu fantasy de façon plus ou moins assidue, de concours, d'entretiens, de podcasts, de conversations enflammées...

Justement, sur ce plan-là, cette année 2023 aura vu l'arrivée, enfin, d'un nouvel espace de discussion dédié à notre passion commune, avec un forum flambant neuf qui n'attend que vous ! Un forum en 2023, d'aucuns trouveront ça désuet, mais c'est encore ce qui nous paraît le mieux pour des débats animés mais respectueux.

En espérant bien sûr vous surprendre avec "plus" dans quelque temps. Et d'ici là... à l'année prochaine et nous nous souhaitons un bel anniversaire !

