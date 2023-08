Second teaser pour Percy Jackson version Disney

Par Gillossen, le vendredi 18 août 2023 à 16:46:40

Et quand on dit "teaser"... c'est bien un léger apéritif pour le coup !

On apprend tout de même que l'adaptation du premier tome du cycle de Rick Riordan arrivera finalement sur Disney Plus ... le 20 décembre.

Percy Jackson et les Olympiens raconte l'histoire fantastique d'un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui commence tout juste à accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le dieu du ciel Zeus l'accuse de vol. Percy doit alors parcourir l'Amérique rétablir l'ordre sur l'Olympe.