La Tour Sombre, priorité de Mike Flanagan

Le réalisateur de Doctor Sleep et Midnight Mass a donné des nouvelles de son projet d'adaptation de la longue série écrite par Stephen King.

Après le four d'une adaptation portée par Idris Elba et Matthew McConaughey puis une première série avortée par Amazon, Mike Flanagan serait à la tête d'un projet massif estampillé Amazon, composé d'une série de 5 saisons ainsi que 2 films.

Je me sens vraiment bien là où nous en sommes avec ce projet. En ce moment, c'est complètement à l'arrêt à cause de la grève (des scénaristes), mais nous avons eu un très bon printemps et nous faisons d'énormes progrès. J'ai toutes les raisons de croire que quand la grève sera derrière nous, il s'agira de la priorité n°1.

Sans pouvoir entrer dans les détails, le réalisateur tient à rassurer les fans : Ce que je peux dire, c'est que ma crainte que tout ce que nous avons développé soit anéanti (par la grève) n'est plus.

