Le remake live de Dragons décalé

Par Ivy, le mardi 8 août 2023 à 20:06:16

Les conséquences de la grève des acteurs et actrices américains se fait sentir.

Le tournage de la version en prises de vues réelles de Dragons, qui devait commencer ce mois-ci à Belfast pour une sortie au printemps 2025, a été reporté. Deux membres du casting ont été annoncés pour l'instant : les Américains Mason Thames (Harold) et Nico Parker (Astrid). Le film sera réalisé par le Canadien Dean DeBlois, à qui l'ont doit déjà les trois films d'animation mettant en scène les aventures d'Harold et de son dragon Krokmou.

La grève du syndicat SAG-AFTRA a débuté le 14 juillet et se poursuivra jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, les revendications portant notamment sur la rémunération des artistes lors de la diffusion des films et séries en streaming et sur l'utilisation de l'IA dans le domaine du cinéma et de la télévision.

