B. Sanderson se met au jeu de cartes

Par Ivy, le lundi 7 août 2023 à 18:19:25

Écrivain prolifique, Brandon Sanderson n'est pas tout à fait nouveau dans le domaine ludique, puisque sa série Les archives de Roshar a déjà eu droit à une adaptation en jeu de plateau sous le titre Call to Adventure : The Stormlight Archive, publié par Brotherwise Games .

C'est avec la même maison qu'un projet de jeu de cartes verra le jour l'an prochain. Le président de Brotherwise a révélé que les cartes seront créées par un concepteur bien connu , sans préciser si le jeu sera basé sur Les archives de Roshar ou une autre œuvre.

En plus de ce jeu de cartes, l'éditeur sortira, toujours en 2024, un RPG inspiré des Archives de Roshar. La parution des deux jeux accompagnera celle du cinquième tome de la série, Knights of Wind and Truth, annoncé pour novembre 2024.

Discuter de ce projet sur le forum

Source