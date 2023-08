The Witcher : ne pas faire trop complexe pour élargir l’audience ?

Par Glaurung, le jeudi 3 août 2023 à 22:40:28

Le producteur Tomek Baginski a récemment été interviewé et est notamment revenu sur certains choix dans le scénario de la série The Witcher.

Alors que nous ne savons pas encore exactement pour quelle raison Henry Cavill sera remplacé par Liam Hemsworth pour la saison 4, les fans commencent à se dire que cela pourrait venir de la frustration d'Henry Cavill voyant la série s'éloigner des livres.

Tomek Baginski a évoqué les décisions controversées prises dans la série, expliquant notamment que la simplification de la géopolitique est souvent nécessaire lorsqu' une série est faite pour de très nombreux spectateurs, avec différentes expériences, venant du monde entier, et dont une bonne partie sont Américains .

Il estime que ces simplifications sont aussi douloureuses pour les scénaristes que pour le public. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il égratigne le public américain : il avait déjà expliqué que les chiffres en baisse de la saison 2 étaient dus à une audience plus jeune, souffrant d'un déficit d'attention en fréquentant des réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube.

Pas dit que ce style de justifications aidera à rétablir l'audience de la série...

