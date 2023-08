Clap de fin pour Désenchantée

Par Ivy, le mardi 1 août 2023 à 19:18:08

La cinquième saison sera la dernière pour la série animée créée par Matt Groening.

Selon des sources bien informées, c'est ce qui était prévu et cette saison a donc été pensée dès le départ comme une conclusion. La princesse Bean y sera confrontée à son plus grand défi : pour sauver Dreamland de la fureur de la reine Dagmar, notre héroïne va devoir vaincre sa mère et déjouer une prophétie annonçant qu'elle va tuer la personne qu'elle aime.

Une bande-annonce, visible ci-dessous, permet d'en découvrir un peu plus sur ces nouveaux épisodes, qui seront disponibles à partir du 1er septembre sur Netflix .

Discuter de Désenchantée sur le forum

Source