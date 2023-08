Une bande annonce pour Loki saison 2

Par Ivy, le lundi 31 juillet 2023 à 20:25:40

Dans la grande famille Marvel, revoici Loki, de retour pour une deuxième saison sur Disney+ .

Dans ces six nouveaux épisodes, le dieu de la malice, interprété par Tom Hiddleston, rencontre quelques problèmes avec le temps. Aux côtés de l'acteur anglais, on retrouvera une bonne partie du casting principal de la première saison, notamment Owen Wilson dans le rôle de M. Mobius et Gugu Mbatha-Raw dans celui de Ravonna Renslayer.

Comme le rappelle la bande annonce, la nouvelle saison sera disponible à partir du 6 octobre.

