Affiches en pagaille pour Percy Jackson

Par Ivy, le dimanche 23 juillet 2023 à 12:59:20

Disney+ vient de dévoiler quelques visuels pour sa série Percy Jackson And The Olympians.

Les affiches mettent en scène les trois personnages principaux : Percy Jackson (incarné par Walker Scobell ), Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) et Grover Underwood (Aryan Simhadri). La série, supervisée par les showrunners Jonathan E. Steinberg et Dan Shotz, commencera par adapter le premier livre, Le Voleur de foudre, déjà décliné au cinéma. On y suit les aventures de Percy Jackson, jeune demi-dieu de 12 ans, parti à la recherche de l'éclair de Zeus qu'il est accusé d'avoir volé. Le pilote de la série est écrit par Rick Riordan, auteur des livres, et Jonathan Steinberg, et réalisé par James Bobin.

La première saison de huit épisodes sera diffusée dans le courant de l'année 2024.

