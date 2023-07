Des chiffres en baisse pour la saison 3 de The Witcher ?

Par Ivy, le lundi 17 juillet 2023 à 19:05:49

Les changements dans la manière de compter les vues sèment la confusion, puisque les chiffres d'audience des différentes saisons ne sont pas directement comparables.

Selon les calculs de Redanian Intelligence , la saison 3 de The Witcher aurait cependant connu une baisse de 30% d'audience par rapport à la saison 2, avec 29 millions de vues (nombre d'heures visionnées divisé par la durée totale de la saison) sur les 11 premiers jours, contre 41,8 millions de vues sur 10 jours pour la saison précédente. La comparaison avec la saison 1 est impossible, puisque Netflix ne donnait alors que le nombre de comptes qui avaient regardé au moins deux minutes de la saison. Comment expliquer cette baisse importante ? Une partie du public a certainement été déçue des libertés prises par Netflix par rapport aux livres, mais aussi par l'annonce du départ d'Henry Cavill. Le découpage de la saison en deux n'y est certainement pas étrangère non plus : certaines personnes préfèrent attendre que tous les épisodes soient disponibles pour se lancer.

À noter que les saisons 1 et 2 sont remontées dans le top 10 des séries en anglais lors de la sortie des nouveaux épisodes.

