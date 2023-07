Dark Schneider prépare son retour sur Netflix

Par Gillossen, le mercredi 19 juillet 2023 à 12:34:00

Rendez-vous à la fin du mois pour la deuxième saison de l'adaptation de Bastard!! Et plus exactement le lundi 31 juillet pour les amateurs du manga de Kazushi Hagiwara, dont la parution n'a, évidemment, toujours pas repris au Japon... Deux ans plus tard après les évènements de la fin de la première saison, un autre des quatre rois divins, le redoutable Kal-Su, règne en tant que Haut Roi. Il a levé une grande armée dirigée par les douze shoguns sorciers et recherche la princesse Sheila, qui détient la dernière clé pour ressusciter Anthrax. Les survivants du royaume d'Iron Maiden se regroupent autour des samouraïs et forment une résistance, affrontant les Shoguns sorciers à travers le pays.

Parmi le corps des samouraïs se trouve une personne qui a survécu à la grande guerre deux ans auparavant : Tia Noto Yoko...

