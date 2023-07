House of the Dragon : pas d’arrêt de tournage

Par Ivy, le vendredi 14 juillet 2023 à 16:17:29

La grève lancée le 13 juillet par le syndicat américain SAG-AFTRA n'affectera pas le planning de tournage de la série.

Tournée au Royaume-Uni par la chaîne américaine HBO , House of the Dragon possède un casting majoritairement britannique, membre d'un autre syndicat et dont les conditions d'engagement sont différentes de celles de leurs collègues américains. Leur contrat ne les autorisant pas à faire grève, celles et ceux qui décideraient de cesser de travailler s'exposeraient à des poursuites judiciaires. Leur syndicat, Equity, a néanmoins assuré son soutien complet aux revendications de la SAG-AFTRA, qui concernent notamment la rémunération des acteurs et actrices pour les œuvres diffusées en streaming, ainsi que l'utilisation de l'IA dans l'industrie du cinéma et de la télévision.

Cette grève s'ajoute à celle des scénaristes et ne sera pas sans conséquences, même si House of the Dragon y échappe : les tournages sont interrompus à Hollywood et les membres du syndicat américain n'ont pas le droit de faire la promotion de leurs films et séries.

