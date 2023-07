Une bande annonce pour la fin de saison 3 de The Witcher

Par Gillossen, le jeudi 13 juillet 2023 à 14:43:32

Suite et fin de la dernière d'Henry Cavill le 27 juillet. Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent cherchent tous à la capturer, Geralt emmène Ciri avec lui, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de l'entraînement magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d'Aretuza, où ils espèrent en découvrir davantage sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille ; au lieu de cela, ils découvrent qu'ils ont atterri dans un champ de bataille où règnent la corruption politique, la magie noire et la trahison. Ils doivent se défendre, tout mettre en jeu - ou risquer de se perdre l'un l'autre pour toujours.

Alors, qu'en sera-t-il ?