Emmy Awards : Les Anneaux de Pouvoir VS House of the Dragon

Par Ivy, le mercredi 12 juillet 2023 à 18:36:18

Sorties à la même période et toutes deux adaptées de sagas littéraires à succès, les deux séries ont forcément été comparées.

Cela continue avec l'annonce des nominations aux Emmy Awards 2023. Sans réelle surprise, House of the Dragon a une tête d'avance sur sa concurrente. La préquelle de Game of Thrones est nommée dans la catégorie "Meilleure série dramatique", mais aussi dans plusieurs catégories techniques : design de production, cinématographie, costumes de SF/fantasy, maquillage non prothétique, maquillage prothétique, montage sonore et effets spéciaux visuels. Les Anneaux de Pouvoir récolte également plusieurs nominations, sans toutefois apparaître dans les catégories principales. La série d' Amazon Prime concourra dans les catégories suivantes : costumes de SF/fantasy, conception du titre principal, maquillage prothétique, musique originale du titre principal, montage sonore et effets spéciaux visuels.

Évidemment, il reste encore à convaincre les membres de l'Academy of Television Arts & Sciences pour espérer obtenir l'une des statuettes tant convoitées.

Source