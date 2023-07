La Tour Blanche : un spin-off d’animation pour la Roue du Temps

Par Gillossen, le lundi 10 juillet 2023 à 13:46:49

Zack Stentz, connu pour avoir écrit les films Thor ou X-Men : First Class, se chargera du scénario du prochain film d'animation The White Tower, basé sur les romans de Robert Jordan.

Stentz n'est pas étranger au monde de l'animation puisqu'il a été le producteur exécutif et le créateur de Jurassic World Camp Cretaceous diffusée sur Netflix. Je suis un fan de longue date du monde créé par Robert Jordan, en particulier de la Tour Blanche, qui sert de capitole, de résidence, d'école et de forteresse à la mystérieuse confrérie des Aes Sedai , a déclaré Stentz dans un communiqué. C'est un rêve qui s'est réalisé quand on m'a offert l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire qui se déroule dans un cadre emblématique qui sera immédiatement familier aux fans de Jordan dans le monde entier .

Le film se déroulera à une époque antérieure aux événements relatés dans la série télévisée La Roue du Temps, produite par Amazon et Sony. Il s'agira d'un film d'action et d'aventure qui racontera l'histoire d'une jeune fille dotée d'un don particulier et dont la vie est bouleversée à jamais lorsque le mal s'abat sur son village de montagne isolé. Se retrouvant seule dans un monde dangereux, elle doit se rendre à la Tour Blanche pour apprendre à utiliser ses pouvoirs magiques afin de sauver sa famille et ses amis.

Le film sera basé sur une histoire originale.

