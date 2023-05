Concours Elbakin.net : Les Trois Malla-moulgars

Par Gillossen, le mercredi 3 mai 2023 à 06:39:57

A l'occasion de cette nouvelle publication en librairie des éditions Callidor...

Pour l'occasion, l'éditeur et Elbakin.net s'associent pour vous proposer de remporter deux exemplaires de cette superbe édition du roman de Walter de la Mare ! Et pour ce faire, rien de plus simple : répondez à nos traditionnelles trois questions via ce formulaire en ligne.

Vous avez jusqu'au 7 mai 2023 minuit pour participer.

Le concours est ouvert aux résidents de France, Belgique, Luxembourg, et Suisse.