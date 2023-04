Concours Elbakin.net : 10 exemplaires des Terres closes à gagner !

Par Gillossen, le lundi 24 avril 2023 à 11:11:11

Le troisième du cycle des Maîtres Enlumineurs arrive cette semaine en librairie...

Pour l'occasion, la collection Albin Michel Imaginaire et Elbakin.net s'associent pour vous proposer de remporter pas moins de dix exemplaires du nouveau roman de Robert Jackson Bennett ! Et pour ce faire, rien de plus simple : répondez à nos traditionnelles trois questions via ce formulaire.

Vous avez jusqu'au 30 avril minuit pour participer.

Le concours est ouvert aux résidents de France, Belgique, Luxembourg, et Suisse.