L’actualité fantasy en bref - 20 octobre 2022

Par Glaurung, le vendredi 21 octobre 2022 à 20:53:09

L'été joue les prolongations, et on n'a pas l'impression d'être à une grosse semaine des Imaginales... Et pendant ce temps, l'actualité bat son plein dans le monde de la fantasy, donnant la part belle aux séries, mais pas uniquement, voyez plutôt :

Il était une fois 2 sortira finalement le 18 novembre prochain sur Disney+, au lieu du 24 initialement prévu.

Le prochain trailer de la saison 3 de Demon Slayer sera diffusé le 10 décembre prochain. Aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour cette sortie.



Et en parlant de bande annonce, celle de la quatrième saison de The Dragon Prince est visible en fin de brève. La diffusion est prévue sur Netflix à partir du 3 novembre prochain.



Elden Ring, le dernier jeu vidéo de FromSoftware, va avoir droit à son concert de jazz. Nommé Elden Ring: A Night in Jazz, cet évènement, qui se déroulera physiquement le 3 décembre à la Bourbon Room d'Hollywood, sera diffusé en live. Des billets seront vendus en physique, pour le live et en VOD. Les personnes intéressées peuvent regarder la bande annonce visible en fin de brève.

Royal Mint, l'organisme britannique chargé de l'impression de la monnaie et des billets, a annoncé une série de pièces dans l'univers d'Harry Potter. La série inclura quatre pièces sur lesquelles figureront le héros, le train Poudlard Express, le professeur Albus Dumbledore et l'école de sorcellerie Poudlard. Deux de ces pièces sortiront cette année, et les deux autres l'an prochain.



Les visuels de plusieurs cartes de la nouvelle édition de Magic : the Gathering, intitulée La Guerre Fratricide, ont été dévoilés. Vous pouvez les visualiser sur le site Wizards.com. La nouvelle extension sortira le 18 novembre.

Discuter de l'actualité fantasy sur le forum