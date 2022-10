La première photo de Red Sonja

Par Glaurung, le mardi 11 octobre 2022 à 22:23:28

Nous savons maintenant à quoi ressemblera l'actrice Matilda Lutz dans la peau de la guerrière, voir la photo ci-contre.

De retour dans l'univers de Robert E. Howard après avoir joué dans Solomon Kane, l'actrice italienne partagera l'affiche avec Robert Sheehan qui jouera Draygan. Joey Soloway et Tasha Huo sont à l'écriture, sous la houlette de M.J. Bassett. Le long métrage de Millennium Films sera réalisé par Jill Soloway. Le tournage est actuellement en cours en Bulgarie, et prendra la direction de la Grèce plus tard dans le mois.

Aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour le moment.

