Une bande annonce pour Wendell et Wild

le mardi 11 octobre 2022

Le long-métrage d'animation réalisé par Henry Selick (L'Étrange Noël de monsieur Jack, Coraline) et produit par Jordan Peele (Nope, Us, Get Out).

Dans cette épopée fantasmatique, deux frères démons (auxquels Keegan Michael Key et Jordan Peele prêtent leur voix dans la VO) piègent Kat Elliott (Lyric Ross), une ado perturbée, pour s'évader de l'enfer et atterrir dans le monde des vivants. C'est alors que le chaos s'installe, évidemment...

Le film arrivera sur Netflix le 28 octobre, juste à temps pour Halloween.

