L’actualité fantasy en bref - 30 septembre 2022

Par Ivy, le vendredi 30 septembre 2022 à 23:38:54

Après plus d'un mois sans zapping, le voici de retour !

Au menu de ce premier tour de l'actualité de l'automne, vous trouverez des adaptations — de livre en film, de série animée en film "live" et de film en série —, mais aussi la présence d'un mangaka star à Angoulême et un nouveau jeu vidéo pour les amateurs et amatrices d'univers japonisants.

On connaissait déjà le casting principal de l'adaptation "live" d'Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, mais Netflix vient de dévoiler la liste complète des acteurs et actrices qui joueront dans la série. On y trouve notamment George Takei, qui prêtera sa voix à un esprit. Le tournage de la première saison de huit épisodes a été bouclé en juin 2022, mais sa date de diffusion reste inconnue.

L'auteur de L'Attaque des Titans, Hajime Isayama, sera présent au prochain Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui se déroulera du 26 au 29 janvier 2023. Son éditeur français, Pika, souhaite ainsi célébrer les dix ans de la parution du manga en France. Une exposition est également prévue.

Electronic Arts annonce Wild Hearts, un nouveau titre réalisé en collaboration avec Koei Tecmo et le studio Omega Force. Le but du jeu ? Chasser des monstres, dans un décor inspiré du Japon féodal, à l'aide d'armes diverses et variées. La sortie est fixée au 17 février 2023, sur Xbox Series, PS5 et PC.

Netflix a dévoilé une première bande-annonce pour son film d'animation My Father's Dragon, tiré du livre pour enfants éponyme de Ruth Stiles Gannett. Paru en 1948, l'ouvrage raconte l'histoire d'Elmer, un garçon fugueur, et du dragon Boris qui, ensemble, tentent de sauver l'île de Wilde. À visionner à partir du 11 novembre.

Taika Waititi a trouvé son casting pour l'adaptation TV de Bandits, bandits, produite pour Apple. Lisa Kudrow, Kal-El Tuck et Charlyne Yi, entre autres, prêteront leurs traits aux personnages inspirés par le film de Terry Gilliam.

