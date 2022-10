House of the Dragon vs Les Anneaux de Pouvoir

Par Ivy, le vendredi 30 septembre 2022 à 20:19:45

Étant donné la proximité de leur date de diffusion, le duel entre les deux séries fantasy était évidemment très attendu.

HBO et Amazon Prime avaient déjà articulé des chiffres d'audience, mais on a désormais des statistiques indépendantes grâce au classement streaming de Nielsen, toujours publié avec plusieurs semaines de décalage. Pour leur première semaine en face à face, du 28 août au 5 septembre, Nielsen place ainsi Les Anneaux de Pouvoir à la première place avec 1,253 milliards de minutes streamées pour deux épisodes, contre 781 minutes de streaming pour les trois épisodes de House of the Dragon disponibles à ce moment. La préquelle de Game of Thrones se retrouve ainsi à la cinquième place, juste derrière... Game of Thrones ! Il faut cependant noter que le classement ne tient compte que du visionnage via un téléviseur par le biais de HBO Max , excluant par exemple les visionnages en ligne et la VOD. Par ailleurs, à cause de sa diffusion le dimanche soir, le troisième épisode de House of the Dragon n'était disponible que depuis trois heures lors du décompte.

Bref, le duel pourrait être en réalité bien plus serré que ce que les chiffres semblent indiquer.

