De nouveaux clichés pour The Witcher : Blood Origin

Par Ivy, le mardi 27 septembre 2022 à 18:47:07

Pour préparer l'arrivée de la préquelle de The Witcher, Netflix lance sa promotion automnale avec la diffusion de quelques photos.

On y retrouve notamment les trois personnages principaux, déjà aperçus dans le teaser diffusé l'an dernier : les elfes Scian (Michelle Yeoh), Éile (Sophia Brown) et Fjall (Laurence O’Fuarain), appartenant à trois clans différents. D'autres clichés montrent Meldof the Mad (Francesca Mills), une assassin qui se délecte de la violence et du chaos, et le frère de Fjall, Callan (Huw Novelli), guerrier issu d'un clan qui combat à la hache. La famille royale est représentée à travers le druide en chef Balor (Lenny Henry), conseiller du roi, et la princesse Merwyn (Mirren Mack), qui cache son intelligence et son esprit tactique derrière un masque de fille écervelée. Enfin, deux photos dévoilent Minnie Driver dans la peau de Seanchai, une conteuse qui peut changer de forme et qui est aussi la narratrice de la série.

La diffusion de The Witcher : Blood Origin est prévue pour la fin de l'année 2022, tandis que la saison 3 de la série mère reviendra en été 2023.

