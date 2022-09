Le Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire, c’est parti !

Par Saffron, le lundi 26 septembre 2022 à 08:21:10

Ce jeudi 22 septembre, la librairie parisienne La Petite Égypte célébrait la sortie du Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire en conviant les amateurs de médiévalisme de tous poils à une rencontre avec les trois directeurs de l’ouvrage, Anne Besson, William Blanc et Vincent Ferré, et les éditions Vendémiaire, représentées par Esther Pot et Prosper Biju-Duval.

Pendant idéal du Dictionnaire de la fantasy (auquel l’équipe d’Elbakin.net avait, faut-il le rappeler, contribué), la publication de ce nouveau dictionnaire est motivée par un revival, depuis le début des années 2000, de l’imaginaire médiévaliste, principalement à l’écran. Entre Harry Potter, Game of Thrones, les multiples adaptations de Tolkien ou même la série Vikings, ce moyen-âge fantasmé est désormais partout, et son attrait ne cesse d’augmenter dans la culture mainstream.

Bien que l’ouvrage ne soit pas consacré exclusivement à notre genre de prédilection, de nombreuses entrées font écho à celles du Dictionnaire de la fantasy – aucun des deux ne saurait être complet sans sa notice sur Tolkien, Morris ou les dragons ! Alors, si le Dictionnaire de la fantasy vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, n’hésitez pas à ajouter à votre PAL ce beau complément, aussi pointu et accessible que son prédécesseur.