Percy Jackson sur Disney+, c’est officiel

Même si l'on savait déjà qu'un projet de série était en cours de développement chez Disney+ , la plateforme a désormais officiellement donné son feu vert.

C'est l'auteur de la saga littéraire, Rick Riordan, qui a annoncé la nouvelle dans une vidéo à retrouver ci-dessous. Lui et Jon Steinberg écriront l'épisode pilote, qui sera réalisé par James Bobin (Alice de l'autre côté du miroir). Le casting est cours, en vue d'un tournage cet été.

Il ne s'agira pas de la première adaptation pour Percy Jackson et les Olympiens, dont les deux premiers tomes avaient fait l'objet d'une adaptation sur grand écran en 2010 et 2013. La série littéraire compte en tout cinq volumes, ce qui pourrait alimenter la série pendant plusieurs années si la première saison trouve son public.

