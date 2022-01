Décès de David Farland

Par Glaurung, le samedi 15 janvier 2022 à 20:43:21

L'auteur de science fiction et de fantasy âgé de 64 ans est décédé le 14 janvier. Il a été victime la veille d'une chute dans des escaliers lors de laquelle il s'est sévèrement blessé à la tête.

Officiellement nommé Dave Wolverton, l'écrivain né à Springfield en Oregon utilisait le pseudonyme de David Farland pour rédiger de la fantasy. Il commence en 1998 la série fleuve Les Seigneurs des runes (The Runelords) chez l'éditeur Tor Books et en sortira 8 tomes. Il a également rédigé des romans indépendants ainsi que six nouvelles. On a pu le retrouver à la plume pour rédiger des livres dans des univers comme Star Wars ou La Momie.

Également professeur à l'Université Brigham Young, l'auteur avait une femme et un fils.

