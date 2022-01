De nouvelles têtes pour Grisha

Par Ivy, le jeudi 13 janvier 2022 à 19:47:23

Netflix a recruté plusieurs acteurs supplémentaires pour la saison 2 de son adaptation de la saga Grisha.

Lewis Tan (Mortal Kombat), Patrick Gibson (The OA), Anna Leong Brophy (Traces) et Jack Wolfe (The Witcher) rejoignent un casting mené par Jessie Mei Li, Archie Renaux et Ben Barnes. Les nouveaux venus incarneront des personnages réguliers nommés Tolya Yul-Bataar, Nikolai Lantsov, Tamar Kir-Bataar et Wylan Hendriks.

La saison 2 comptera huit épisodes, toujours avec Eric Heisserer aux commandes.

