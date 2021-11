La Roue du Temps règne sur Amazon Prime

Par Glaurung, le mercredi 24 novembre 2021 à 21:29:28

La série Amazon adaptant la saga démarrée par Robert Jordan et finalisée par Brandon Sanderson démarre sur les chapeaux de roue !

Le nombre de visionnages assure à la série la première place pour 2021. Il s'agit également d'un des 5 meilleurs lancements de l'histoire d'Amazon Prime. Sans communiquer de données précises, Amazon a toutefois révélé que des dizaines et des dizaines de millions de streams ont été vus pendant les 3 premiers jours de diffusion. Les pays dans lesquels la série a rencontré le plus de succès sont les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, le Canada, la France et l'Allemagne.

Cette réussite est de bon augure pour la future série d'Amazon centrée sur Le Seigneur des Anneaux. Nous savons que notre public est friand de bonne fantasy et de séries basées sur des œuvres aimées , assure le géant du e-commerce. Nous le voyons avec La Roue du Temps, et Le Seigneur des Anneaux sera la pièce maîtresse de notre année 2022, la diffusion de cette nouvelle série devant débuter le 2 septembre prochain.

