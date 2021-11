Une saison 2 pour Arcane

Par Glaurung, le dimanche 21 novembre 2021 à 22:08:37

La plateforme de streaming et l'éditeur de jeux vidéo Riot Games ont annoncé qu’une deuxième saison était déjà en production pour Arcane.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après la sortie des derniers épisodes de la première saison. Netflix a profité de l'évènement Undercity Nights pour faire cette annonce.

La série tirée de League of Legends est animée et réalisée par Fortiche Production, un studio d'animation basé à Paris. Pour l’instant, aucune date de diffusion de la saison 2 n’a encore été dévoilée.

