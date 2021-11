The Wheel of Time : revisitez notre podcast dédié !

Par Ivy, le vendredi 19 novembre 2021 à 06:00:00

C'est aujourd'hui que l'adaptation très attendue de La Roue du Temps débarque sur Amazon Prime , avec pour l'instant 63% d'avis positifs sur un site comme Rotten Tomatoes. C'est toujours mieux que Cowboy Bebop version Netflix et ses 49% !

Avant de vous lancer, profitez-en pour (ré)écouter le podcast que nous avions consacré à la saga littéraire écrite par Robert Jordan et achevée par Brandon Sanderson en 2013. Avec ses quatorze volumes représentant des milliers de pages, il y avait de quoi nourrir de nombreuses discussions entre Gillossen, Guigz, Akallabeth et Witch. L'adaptation en série n'était pas encore à l'ordre du jour, mais on y parle ressemblances avec Tolkien, évolution des personnages et traduction française, entre autres sujets.

Rappelons que trois épisodes de la série seront disponibles immédiatement, tandis que les suivants seront mis en ligne au rythme d'un par semaine jusqu'au 24 décembre.

Discuter de ce podcast sur le forum