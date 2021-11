Avatar : avalanche de noms et début de tournage

Par Ivy, le mardi 16 novembre 2021 à 20:10:27

Netflix a officiellement lancé, à Vancouver, la production de sa série "live" inspirée d'Avatar, le dernier maître de l'air.

À cette occasion, la plateforme de streaming a dévoilé les noms de trois acteurs supplémentaires : Paul Sun-Hyung Lee, Lim Kay Siu et Ken Leung. Paul Sun-Hyung Lee incarnera Iroh, oncle du prince Zuko et frère aîné du seigneur du feu Ozai. Lim Kay Siu prêtera ses traits au moine Gyatso, maître de l'air et mentor d'Aang. Ken Leung jouera quant à lui le rôle du commandant Zhao, officier de la nation du feu qui cherche à capturer l'avatar pour satisfaire ses ambitions personnelles. Les nouveaux venus rejoignent un casting principal composé de Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu et Daniel Dae Kim.

Enfin, Netflix annonce un partenariat avec Pixmondo , qui mettra à disposition de l'équipe une scène de tournage composée de panneaux LED permettant d'obtenir des effets spéciaux en temps réel.

