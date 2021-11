Huit saisons pour la Roue du Temps ?

Par Gillossen, le mercredi 10 novembre 2021 à 17:00:36

C'est en tout cas le souhait de Rafe Judkins, le showrunner de la série tirée de l'œuvre de Robert Jordan.

Une chose que nous essayons de cacher au public est l'identité du Dragon Réincarné, c'est le mystère de la série alors que nous commençons à démêler cette histoire . Les personnes qui ont lu les livres le sauront, bien sûr. (...) L'une des caractéristiques de la série de livres est la présence de différents points de vue, que nous avons exploités. Cette série est la première série de fantasy à avoir une moitié de points de vue féminins. Judkins est également conscient que les fans de la série de livres sont un peu déçus que la série Amazon ait probablement interrompu les plans d'adaptation de l'histoire sur grand écran. Mais il pense que les livres fonctionneront mieux en tant que série, dont il imagine qu'elle pourrait durer environ huit saisons.

Je crois que c'est probablement vrai. Je pense que la Roue du Temps se prête mieux à une série télévisée. "C'est pourquoi je pense que c'est le bon moment pour qu'elle existe enfin. (...) La quantité de matériel qu'il faudrait comprimer pour en faire une série de films est trop importante. Cela toucherait au cœur de cette saga.

Quant au départ de Barney Harris, l'interprète de Mat Cauthon, Judkins n'a pas voulu en donner la raison. C'est toujours difficile mais nous avons vraiment de la chance que Barney soit si génial dans la première saison ; je l'adore dans la série. Et Dónal Finn, qui joue le rôle de Mat dans la saison 2, est incroyable. Je l'ai vu sur le plateau en train de tourner et il a vraiment su capturer l'essence du personnage. Je pense que c'est un témoignage de ce personnage et de la grandeur du personnage de Mat que l'on sent vraiment une continuité entre les deux acteurs.

Les trois premiers épisodes de la saison 1 arriveront sur Amazon Prime le 19 novembre.

