Une trilogie… La Roue du Temps… au cinéma !

Par Gillossen, le mardi 13 juillet 2021 à 12:39:55

Oui, oui, en plus de la série TV... et on parle donc maintenant d'une trilogie consacrée à l'Âge des Légendes.

Zack Stentz, coscénariste de Thor et X-Men: First Class a d'ores et déjà été engagé sur le projet. Cette trilogie se déroulera logiquement plusieurs milliers d'années avant le cycle principal de Robert Jordan. Pour le moment, aucun studio n'est lié à cette initiative, autrement dit, pas d'Amazon Studios en vue pour l'instant. C'est Radar Pictures que l'on retrouve pour le moment derrière ce projet. Je suis un fan de l'œuvre de Robert Jordan depuis de nombreuses années, et ce sont surtout ses allusions aux origines et à l'histoire de La Roue du temps que j'ai toujours trouvées les plus intrigantes. Je suis enthousiaste à l'idée de donner vie à cette époque , a déclaré le scénariste engagé.

Bref, autant dire que c'est une nouvelle assez surprenante que l'on apprend aujourd'hui.

Discuter de la Roue du Temps sur le forum

Source