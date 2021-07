L’actualité fantasy en bref - 7 juillet 2021

Par Ivy, le mercredi 7 juillet 2021 à 22:49:19

Le zapping du début de la semaine ne vous a pas suffi ? On repart pour un tour !

Aujourd'hui, les jeux vidéo et Gollum sont à l'honneur, mais on découvre aussi deux nouvelles têtes pour la très attendue préquelle de Game of Thrones.



Harald Riegler, producteur de The Lord of the Rings : Gollum pour Daedalic Entertainment , en dévoile un peu plus sur le jeu dans un trailer officiel à découvrir ci-dessous. On y découvre notamment le design de quelques personnages, dont Gandalf. D'abord annoncé pour 2021, le jeu sortira finalement à l'automne 2022 sur PC en consoles.

, en dévoile un peu plus sur le jeu dans un trailer officiel à découvrir ci-dessous. On y découvre notamment le design de quelques personnages, dont Gandalf. D'abord annoncé pour 2021, le jeu sortira finalement à l'automne 2022 sur PC en consoles. Et si vous préférez Gollum quand il est interprété par Andy Serkis, bonne nouvelle : l'acteur a enregistré, pour HarperCollins , la version audio de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Le livre audio sortira au mois de septembre en trois parties, mais un petit extrait, que vous retrouverez à la fin de ce zapping, a déjà été mis en ligne par l'éditeur.

, la version audio de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Le livre audio sortira au mois de septembre en trois parties, mais un petit extrait, que vous retrouverez à la fin de ce zapping, a déjà été mis en ligne par l'éditeur. Deux nouvelles actrices viennent s'ajouter au casting de la série House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones. Il s'agit de Milly Alcock, qui incarnera une version jeune de la princesse Rhaenyra Targaryen (jouée par Emma D’Arcy dans sa version adulte), et d'Emily Carey, qui prêtera ses traits à une jeune Alicent Hightower (Olivia Cooke). Les rôles étant décrits comme récurrents, cela pourrait impliquer des flashbacks plus fréquents que dans Game of Thrones.

On repart du côté des jeux vidéo avec un trailer officiel pour Blood Bowl 3, visible ci-dessous. La sortie du troisième volet de ce jeu de football américain fantasy, adapté d'un jeu de plateau, aura lieu en septembre prochain.

Square Enix a dévoilé le générique d'ouverture de Tales of Arise, Hibana, interprété par Kankaku Piero, un groupe d'Osaka. Un clip animé par Ufotable accompagne la chanson. Le dix-septième jeu dans la série des Tales of sera disponible le 9 septembre au Japon et le 10 dans le reste du monde.

Discuter de l'actualité fantasy sur le forum