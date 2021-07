Michelle Yeoh dans la préquelle de The Witcher

Par Gillossen, le mardi 6 juillet 2021 à 15:16:02

Ma foi, tout est dans le titre, ou presque.

L'actrice incarnera Scían, une elfe, dans The Witcher: Blood Origin. Personne ne peut s'approcher de sa maîtrise de la lame, et personne n'éprouve autant de chagrin qu'elle. Lorsqu'une chance se présente de récupérer une épée sacrée volée à sa tribu déchue, elle se lance dans une quête mortelle qui changera le destin du Continent.

La mini-série en 6 épisodes, évidemment toujours sur Netflix , se déroulera 1200 ans avant les évènements de The Witcher avec Henry Cavill.

Source