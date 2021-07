Pas de saison 2 pour Lovecraft Country

Par Gillossen, le samedi 3 juillet 2021 à 04:28:12

On pensait que c'était plus ou moins assuré, au moins à moyen terme, mais HBO a finalement tranché : il n'y aura pas de saison 2 pour l'une de ses nouveautés les plus remarquées des 2-3 dernières années.

Pourtant, on savait que le travail avait bel et bien commencé sur cette potentielle saison 2 - qui, forcément, aurait dû aller au-delà du roman de Matt Ruff - puisqu'une bible de plusieurs dizaines de pages existait déjà (mais pas de scripts). D'ailleurs, quelques heures à peine après l'annonce de cette annulation, Misha Green, la créatrice de la série, a partagé un tweet qui démontre que l'on serait en effet parti sur une Amérique cette fois bien différente de la nôtre.

Il faudra donc s'en contenter.

