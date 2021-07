Fantasy Art and Studies 10 : Musique enchantée

Par Glaurung, le lundi 28 juin 2021 à 22:28:17

La revue Fantasy Art and Studies sort son dixième numéro, consacré aux liens entre musique et fantasy.

Les auteurs et les chercheurs de ce numéro explorent ces liens privilégiés, de la musique créatrice d’univers à la musique qui sauve et qui transforme, en passant par les rapports entre création musicale et inspiration littéraire. En bonus, retrouvez le nouveau chapitre de la BD de Guillaume Labrude et son requiem pour Caliban.

Ce numéro, à retrouver sur le site Fantasy Art and Studies est illustré par GaëlleC., Hélène Gauthier, Guillaume Labrude, Maïwenn-Iman Le Garff, Antoine Pelloux, Emmanuelle Ramberg, et Véronique Thill, qui signe l’illustration de couverture.

