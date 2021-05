Hannah John-Kamen sera Red Sonja

Par Gillossen, le jeudi 6 mai 2021 à 11:20:15

L'actrice vue dans Ant-Man et la Guêpe a décroché le rôle.

C'est toujours Joey Soloway (la série Transparent) qui mettra en scène cette adaptation des comics, basée sur un script co-écrit avec Tasha Huo, en charge quant à elle du futur Tomb Raider version animation pour Netflix.

Hannah est une actrice très talentueuse que nous suivons depuis des années et elle EST Red Sonja , a ainsi déclaré Soloway dans un communiqué. Sa gamme, ses sensibilités et sa force sont toutes des qualités que nous avons recherchées et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous embarquer dans ce voyage ensemble.

Place maintenant au tournage.

