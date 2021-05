Netflix dégaine Arcane

Par Glaurung, le lundi 3 mai 2021 à 12:34:31

Le géant du streaming a dévoilé un teaser pour cette série animée basée sur l'univers du jeu vidéo League of Legends sur petit écran.

Vous pouvez visualiser cette vidéo en fin de brève. L'histoire de la série sera centrée sur les personnages Vi et Jinx. Après notamment Castlevania et The Witcher, Netflix semble bien décidé à étoffer son catalogue d'adaptations d’œuvres vidéoludiques.

Arcane devrait être disponible fin 2021.

