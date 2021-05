Lucifer : une bande-annonce pour la saison 5, partie 2

Par Renardeau, le samedi 1 mai 2021 à 10:16:40

Après la diffusion l'an dernier de la partie 1, on apprenait récemment que la partie 2 de la saison 5 de Lucifer arriverait le 28 mai sur Netflix.

Cette seconde partie se dévoile maintenant un peu plus dans une première bande-annonce que vous pouvez retrouver ci-dessous en version originale et en version française pour vous préparer à découvrir la fin de cette avant-dernière saison.

