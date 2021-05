Une saison 2 pour La Roue du Temps

Par Gillossen, le jeudi 29 avril 2021 à 07:42:29

C'est apparemment chose faite.

Amazon a donné son feu vert et le tournage de cette saison 2 devrait d'ailleurs démarrer dès la fin de celui de la saison 1, pour huit épisodes là encore, sachant que des scripts avaient déjà été commandés histoire là encore de gagner du temps. Et ce d'autant plus en période de covid, avec un tournage interrompu un temps en République Tchèque.

Au passage, Amazon toujours a également dévoilé un premier aperçu de Daniel Henney dans la peau de Lan ! La première saison de cette adaptation du cycle de Robert Jordan pourrait arriver en fin d'année sur nos petits écrans.

Source