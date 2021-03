Des droits d’adaptation à surveiller

Par Ivy, le samedi 27 février 2021 à 20:27:31

La société de production Startling , qui a participé à la production de Game of Thrones et de ses spinoffs, liste sur son site plusieurs adaptations d’œuvres de George R.R. Martin et d'autres auteurs de SF/fantasy en cours de développement.

Pour GRRM, les projets concernent Wild Cards et Les Rois des sables (Sandkings en VO), mais aussi Le Trône de Fer. La surprise, c'est que la chaîne HBO ne semble pas impliquée, puisque l'adaptation est développée en collaboration avec The Works . Westeros.org avance deux explications : il pourrait s'agir d'une société encore inconnue qui travaille pour HBO , mais aussi de The Works Entertainment , active dans le monde du spectacle, notamment à Broadway, qui aurait pu acquérir des droits très spécifiques ayant échappé à HBO .

Dans la liste des projets est également mentionnée une adaptation de La Belgariade de David Eddings avec City Hill , ainsi que des œuvres des auteurs de science-fiction Robert Silverberg, Kim Stanley Robinson, Larry Niven et Greg Bear.

Discuter du Trône de Fer sur le forum

Source