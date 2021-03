Une nouvelle adaptation pour G.R.R. Martin

Par Glaurung, le vendredi 26 février 2021 à 08:28:59

Et c'est la nouvelle Dans les contrées perdues qui est concernée !

Le duo derrière la saga Resident Evil, à savoir le réalisateur Paul W.S. Anderson et l'actrice Milla Jovovich, est impliqué dans le projet, de même que l'acteur Dave Bautista. Jovovich incarnera la sorcière Gray Alys, engagée par une reine cherchant désespérément à obtenir le pouvoir de métamorphose. Alys et son guide Boyce (Bautista) se confronteront à des hommes et des démons dans cette histoire explorant le bien et le mal, l'amour et la perte... Anderson a déjà écrit le script pour ce projet FilmNation. Le réalisateur et les deux acteurs seront également producteurs du film via leur société Dream Bros Entertainment, de même que Constantin Werner. Un projet d'adaptation avait déjà été évoqué en 2015 mais n'avait pas pu se concrétiser.

En France, Dans les contrées perdues fait partie du recueil Dragon de Glace, sorti en 2011 chez ActuSF.

