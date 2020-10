Une série d’animation fantasy pour Genndy Tartakovsky

Par Renardeau, le mercredi 28 octobre 2020 à 21:26:49

Genndy Tartakovsky, le créateur de Samouraï Jack, de Clone Wars ou encore des films Hôtel Transylvanie, travaillerait actuellement sur une nouvelle série d'animation pour le compte de Cartoon Network et HBO Max.

Intitulée Unicorn : Warriors Eternal, cette série familiale devrait s'adresser à toutes les tranches d'âges et s'inspirer des contes et mythes du monde entier. On y suivra un groupe de héros des temps anciens appelés à revenir faire régner l'ordre et justice mais qui s'éveilleront malheureusement trop tôt et dans le corps d'adolescents ce qui provoquera la perte de leurs souvenirs ainsi que de certains de leurs pouvoirs et devront alors tâcher de protéger le monde tout en gérant cette nouvelle adolescence et les tracas qui l'accompagnent.

