Raya et le dernier dragon se dévoile

Par Gillossen, le mercredi 21 octobre 2020 à 14:19:52

Le prochain Disney ... en salles ?

Le studio annonce bien une sortie au 31 mars 2021 au cinéma en tout cas.

Ce long-métrage d'animation a été écrit par Adele Lim (Crazy Rich Asians) et Qui Nguyen et mis en scène par Don Hall (Big Hero 6) et Carlos López Estrada (Blindspotting), avec notamment les voix, en VO, de Kelly Marie Tran et Awkwafina.

