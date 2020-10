Wizards of the Coast attaqué en justice

Par Renardeau, le mardi 20 octobre 2020 à 21:38:13

Margaret Weis et Tracy Hickman, les créateurs des Chroniques de Dragonlance et auteurs de la majorité des cycles appartenant à cet univers, ont décidé d'attaquer en justice Wizards of the Coast, l'éditeur historique des romans de la saga.

Le conflit trouverait son origine dans une rupture de contrat jugée abusive et injustifiée par le duo d'auteurs, l'éditeur s'étant auparavant montré très impliqué dans le processus créatif, allant apparemment jusqu'à approuver divers éléments de scénario, de la trame aux personnages en passant par certaines scènes. Les plaignants demandent la somme de 10 millions de dollars en dommages et intérêt. Quant à savoir qui aura gain de cause, seul l'avenir nous le dira.

