Kaamelott, le film encore repoussé

Par Gillossen, le lundi 19 octobre 2020 à 18:05:47

On s'en doutait un peu...

Avec un couvre-feu courant sur un mois minimum pour quasiment un tiers des spectateurs potentiels, le distributeur SND et Alexandre Astier ont annoncé/confirmé le report du long-métrage de Kaamelott, à une date ultérieure mais pas encore connue ce soir. Une chose est sûre, le film ne devrait pas finir sur une plateforme type Netflix ou Amazon Prime.

Il va falloir encore patienter pour retrouver le roi Arthur et tous les autres !