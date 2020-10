Le film Demon Slayer bat des records au Japon

Par Gillossen, le dimanche 18 octobre 2020 à 19:50:32

Sorti le 16 octobre en salles, Demon Slayer The Movie: Mugen Train, suite directe de l'anime, a explosé.

En trois jours, il a ainsi récolté plus de 30 millions de dollars de recettes et pourrait même atteindre les 40 avec les chiffres définitifs, attendus d'ici quelques heures. A titre de comparaison, La Reine des Neiges 2 s'était arrêté à 18.2 millions, une performance déjà jugée énorme. Une partie des restrictions due à la pandémie de covid-19 avait été levée mi-septembre au Japon, ce qui a sans doute pu aider l'adaptation du manga de Koyoharu Gotoge. Certaines salles l'ont d'ailleurs programmé plus de 40 fois dans une même journée.

En France, le film n'est pour le moment pas daté pour le grand écran.

Enmu, la première Lune Inférieure, a été chargé de tuer Kamado Tanjirô pour devenir une Lune Supérieure et avoir plus sang de Muzan. Pendant ce temps, Tanjirô, Zen'itsu et Inosuke décident d'acheter des billets pour monter à bord du train de l'infini et ainsi rejoindre Rengoku Kyôjurô, le Pilier de la flamme, dans l'espoir d'en apprendre davantage sur la danse du dieu du feu.

