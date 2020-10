Du nouveau sur le site fantasy de la BnF

Par Glaurung, le vendredi 16 octobre 2020 à 22:10:45

La Bibliothèque nationale de France s'est dotée en début d'année d'un site dédié à la fantasy intitulé Fantasy, retour aux sources.

Des ajouts et autres améliorations y sont apportés et le site vient notamment de se doter d'une version en langue anglaise. A l'approche d'Halloween, des posts vont également être publiés avant la fin du mois sur la page Facebook de la BnF ainsi que son compte Instagram, n'hésitez donc pas à suivre l'institution sur ces réseaux sociaux afin de ne pas les louper.

Pour rappel, le site propose quatre "parcours" pour découvrir la fantasy, qui sont Jouer, Découvrir, Comprendre et Transmettre.

Discuter de Fantasy, retour aux sources sur le forum